Москва, 6 октября, 2019, 16:23 — ИА Регнум. Реальные доходы жителей России продолжат падать в 2019 году, несмотря на рост заработной платы. Об этом говорится в материалах Министерства финансов к проекту бюджета на 2020−2022 год.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Отмечается, что рост реального дохода российских граждан по итогам 2019 года прогнозируется на уровне 1,5%. Вместе с тем динамика располагаемых доходов населения остается отрицательной и составляет — 1,3% по итогам первых шести месяцев текущего года.

Это связано в том числе из-за необходимости населения уплачивать проценты по кредитам, в результате рост реальных доходов сохранится на уровне 2018 года и составит 0,1%, уточнили в министерстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее прогноз о том, что реальные располагаемые доходы граждан России вырастут во втором полугодии в годовом выражении на 1%, министр экономического развития РФ Максим Орешкин. По словам чиновника, способствовать росту доходов граждан должно резкое снижение инфляции.

Отметим, согласно результатам исследования о заработной плате, проведённого сервисом онлайн-кредитования «Робот Займер», в России всего лишь 5% граждан не только спокойно доживают до следующей зарплаты, но и имею возможность делать сбережения. При этом 75% граждан денег до получки не хватает. Так, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете, более трети опрошенных (38,4%) зачастую нуждаются в почти 10 тыс. рублей.

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