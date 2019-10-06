Вашингтон, 6 октября, 2019, 15:29 — ИА Регнум. Поддержка операционной системы Windows 10 версии 1803 будет прекращена в ноябре 2019 года, соответствующее уведомление от службы технической поддержи Microsoft получили пользователи изданий Home и Pro.

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Windows 10 версии 1803 была выпущена 30 апреля 2018 года. Поддержка изданий Home и Pro будет прекращена 12 ноября 2019 года, изданий Enterprise и Education — 10 ноября 2020 года. Прекращение поддержки означает, что компания-разработчик не будет выпускать обновления (включая обновления безопасности) для этой версии операционной системы.

В Microsoft напомнили, что в настоящее время компания выпускает крупные обновления операционной системы Windows дважды в год — весной и осенью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 октября компания Microsoft представила смартфон Surface Duo, главной особенностью которого является наличие двух экранов.