Пальма-де-Майорка, Испания, 6 октября, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Мальорка» уверенно обыграл команду из Барселоны «Эспаньол» в матче восьмого тура испанской Примеры.

Александр Дайнека. Вратарь. 1934

Игра состоялась на поле стадиона «Иберстар» в Пальма-де-Мальорка и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

Счет в матче открыл хорватский форвард хозяев Анте Будимир, отличившийся на 37-й минуте и на 73-й минуте его одноклубник, полузащитник Сальва Севилья, удвоил счет и преимущество своей команды, поставив в матче точку.

Отметим, этой победой «Мальорка» прервала свою серию без побед в Примере из шести подряд матчей и с 7 очками поднялась на семнадцатое место турнирной таблицы Примеры. У «Эспаньола» 5 очков и девятнадцатое, предпоследнее место.