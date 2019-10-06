Нижний Новгород, 6 октября, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Комиссия по определению границ рыбоводных участков на территории Нижегородской области одобрила предложение о формировании рыбоводного участка для садкового разведения раков. Площадку определили на участке реки Пьяна у села Камкино Сергачского района, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона со ссылкой на областной комитет Госохотнадзора.

Galia ^ Рак

Предприятие, которое будет заниматься разведением раков, определится в ходе аукциона. Уточняется, что раки обитают только в чистых водоемах и поэтому являются экологически безопасным продуктом. Кроме того, мясо раков является деликатесом, а также насыщено кальцием, фосфором, железом при практически полном отсутствии холестерина.

Инициатором проекта является индивидуальный предприниматель Иван Киселев, сообщает «Деловой квартал». Он уточнил, что зимой раки впадают в анабиоз и теряют вес, в связи с чем открытие фермы намечено на лето 2020 года. Первоначальный объем инвестиций в проект оценивается в 500 тыс. рублей. Сейчас бизнесмен готовит документы для участия в аукционе.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре прошлого года стало известно, что в Краснодарском крае планируется открыть предприятие по выращиванию гигантских пресноводных креветок в промышленном масштабе. С инициативой выступил волгоградский частный предприниматель, который уже имеет 500 особей креветок. В создание креветочного хозяйства бизнесмен вложил почти 2,5 млн рублей. Также он нашел инвестора, который готов вложить в строительство креветочной фермы 120 млн рублей.