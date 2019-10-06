Сухум, 6 октября, 2019, 13:02 — ИА Регнум. Астраханская региональная общественная организация «Комитет солдатских матерей» посетила российскую военную базу в Абхазии. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Алексей Матвеев Российская военная база в Абхазии

Председатель совета ветеранов Кировского района Анатолий Гущин, вдова летчика Людмила Прокофьева, ветераны боевых действий и другие представители комитета встретились с командованием воинской части, военнослужащими по призыву и юнармейцами соединения.

Представителям комитета была проведена экскурсия по соединению. Они посетили столовую, казармы, ознакомились с бытом военнослужащих, а также побывали в войсковом храме и медицинском пункте.