Пермь, 6 октября, 2019, 10:35 — ИА Регнум. В третий день Всероссийского фестиваля-конкурса профессиональных театров «POST ФАКТ» будут показаны сразу два спектакля из лонглиста премии «Золотая маска», об этом 6 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Кучарина Спектакль «Пилорама плюс» 18+

Российский театр драмы имени Федора Волкова из Ярославля представит постановку пьесы Натальи Милантьевой «Пилорама Плюс».

«Это современная постановка смело, порой даже грубо в лице простого, но талантливого плотника Сани, рассказывает зрителям историю любви. Главное в спектакле то, с каким высоким градусом чувственности, достойным высокой трагедии, главный герой в исполнении Виталия Даушева отчаянно сражается за право любить», — отмечают авторы спектакля.

Второй постановкой станет работа Новокузнецкого драматического театра, создавшего спектакль на основе пьесы Антона Чехова «Вишневый сад».

«Вишневый сад» — это история про неумолимое время, про то, что ценности, которые кажутся нам вечными и незыблемыми, вдруг оказываются никому не нужны», — подчеркнули в театре.

Напомним, Первый всероссийский фестиваль-конкурс «Post Факт», был задуман художественным руководителем Пермского академического «Театра-Театра» Борисом Мильграмом. Мероприятие организовано с целью ознакомления поклонников театра с талантливыми постановками, не вошедшими в шортлист премии «Золотая маска», но представляющие значительную культурную ценность.