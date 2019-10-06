Петропавловск-Камчатский, 6 октября, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Выброс пепла высотой десять километров над уровнем моря зафиксирован вулканологами на камчатском вулкане Шивелуч. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Вид на вулкан Шивелуч с северной стороны

Согласно спутниковым данным, столб пепла поднялся на высоту десять км и дрейфует к северо-востоку от вулкана. По последним данным, наблюдается распространение пеплового шлейфа на расстояние 430 км от вулкана в сторону Берингова моря.

Вулкану присвоен «красный», самый высокий, уровень авиационной опасности. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано, маршруты движения воздушных судов проходят в стороне от выброса пепла.

В ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщили об отсутствии населённых пунктов на пути пеплового шлейфа. Пеплопада также не зарегистрировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что накануне вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту четыре километра.