Сургут, Югра, 6 октября, 2019, 09:12 — ИА Регнум. В Югре дети, проживающие с родителями в садоводческих кооперативах, ходят в школу через лес и медвежьи тропы. Чтобы организовать доставку детей из пригорода, власти Сургута должны найти 90 млн рублей. Об этом сообщает «СургутинформТВ».

Иван Шилов ИА REGNUM Югра. Россия

Жительница кооператива «Ветеран» Елена П. преодолевает со своим сыном более километра пешком через лес до ближайшей остановки общественного транспорта. По её словам, мальчик из кооператива «Рябинушки» добирается до остановки через железнодорожные пути. Такая дорога в школу крайне опасна. Учитывая, что в югорских лесах участились встречи медведей с людьми.

По некоторым данным опасную дорогу в школу преодолевают около 600 учащихся экономической столицы Югры, проживающих в садоводческих кооперативах. По словам депутата гордумы Сургута Дмитрия Пахотина, местные власти вместе с депутатским корпусом проработали семь маршрутов в те садоводческие кооперативы, которые территориально находятся по дороге. При расчёте необходимых затрат на приведение к нормативам дорожной сети, закупку или аренду школьных автобусов сложилась итоговая сумма около 90 миллионов рублей.

Чтобы эта немалая сумма была выделена из местного бюджета, необходимо соответствующее решение гордумы Сургута. Однако заседание местного парламента, где могут одобрить или отказать в ассигновании перевозок школьников из пригорода состоится не ранее ноября.