Москва, 6 октября, 2019, 08:50 — ИА Регнум. Задымление, возникшее в одном из помещении МИД РФ ликвидировано силами МЧС. Подтвержденных данных о пострадавших в результате инцидента не сообщается. Об этом рассказала пресс-служба МИДа на своей странице в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

Причина задымления в одном из зданий МИДа на Смоленской набережной связана с замыканием в электросети.

«Очаг, вызванный коротким замыканием, локализован. Пострадавших нет. Большое спасибо МЧС за оперативность», — говорится в сообщении ведомства.

Поздним вечером 5 октября информация о задымлении поступила на пульт дежурного МЧС по Москве.

По сообщению РЕН-ТВ очевидцы наблюдали возгорание. Также телеканал сообщил, что один из рабочих отравился дымом в подвале.