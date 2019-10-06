Киев, 6 октября, 2019, 08:45 — ИА Регнум. Националист Андрей Билецкий обвинил бывшего президента Украины Порошенко в том, что тот, находясь в должности главы государства, хотел реализовать «формулу Штайнмайера». Видеозапись спора двух украинских политиков оказалась выложена в YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Политики устроили словесную ссору во время записи ток-шоу «Свобода слова» на телеканале «Украина».

Билецкий обвинил Порошенко в поддержке «формулы Штайнмайера» в бытность президентом и пожелал, что «будет прекрасно» если страна попрощается с ним.

На это Порошенко ответил, что в отличии от Билецкого лично «отвечал за минский процесс» и добавил: «Я с тобой уже попрощался. А за страну говорить не имеешь ни оснований, ни полномочий. Как-то без тебя разберусь».

Напомним, 1 сентября контактной группой по Донбассу был согласован способ введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (называемый также «формула Штайнмайера»).