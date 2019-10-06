Москва, 6 октября, 2019, 08:44 — ИА Регнум. В Москве сегодня ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, а также дождь, переходящий в мокрый снег. Об этом сообщает Главное управление МЧС по столице.

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Уточняется, что выпадение осадков ожидается с 8 утра до 21:00. Будет идти дождь, местами переходящий в мокрый снег. На востоке Московской области возможно отложение мокрого снега на деревьях и проводах.

Спасатели рекомендуют гражданам при сильном ветре парковать свои автомобили подальше от деревьев и слабо закрепленных конструкций. на улице гражданам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не стоять под деревьями.