Посёлок городского типа Малышева, Свердловская область, 6 октября, 2019, 08:43 — ИА Регнум. В Свердловской области на автодороге из Асбеста в посёлок Малышева произошло лобовое столкновение автомобилей «Ниссан» и «Мицубиси», в результате которого пострадали несколько человек, в том числе дети. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия аварии

По данным дорожной полиции, ДТП произошло вечером 5 октября в 22:30 по местному времени. Автомобилем «Ниссан» управлял 46-летний мужчина в нетрезвом состоянии. По предварительным данным, он выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение.

В аварии пострадали шесть человек (все жители посёлка Малышева), в том числе три девочки трёх, шести и 11 лет, которые находились на заднем сиденье автомобиля «Мицубиси». Все дети получили серьёзные травмы. Также были травмированы два взрослых пассажира «Мицубиси» и пассажир автомобиля «Ниссан».

Отметим, что на данный момент решается вопрос о транспортировке одной из пострадавших девочек в детскую больницу Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 5 октября в результате столкновения двух машин в Нижнем Тагиле пострадали два ребёнка. Оба мальчика госпитализированы с сотрясением мозга.

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