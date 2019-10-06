Мельбурн, Австралия, 6 октября, 2019, 08:52 — ИА Регнум. Нигерийский боец смешанного стиля (ММА) Исраэль Адесанья одержал верх над представителем Австралии Робертом Уиттакером в титульном бою за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе, на турнире UFC 243, проходившем в Мельбурне.

Клод-Шарль Бургонье. Нокаут

Выглядевший несколько активнее Уиттакер оказался в нокдауне уже перед самым концом первого раунда после короткого удара в челюсть. Во втором Адесанья провел сопернику удачную ответную серию из правого и левого боковых, чем отправил его на пол ринга, где произвел добивание соперника. После этого рефери остановил бой и засчитал Уиттакеру поражение.

Отметим, это 18-я победа в карьере ни разу непобеждённого нигерийского бойца. Для Роберта Уиттакера это поражение стало пятым в карьере.