Санрайз, США, 6 октября, 2019, 08:15 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» переиграл хоккеистов «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Nhl.com Матч Флориды и Тампы

Игра состоялась на льду арены «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:3.

Первый период прошёл без забитых шайб. Во втором «Флорида» смогла трижды поразить ворота гостей усилиями форвардов Майка Хоффмана (30-я, 32-я минуты обе в большинстве) и Ноэля Акьяри (33-я), на что «Тампа» ответила единственной шайбой нападающего Джемела Смита на 37-й минуте.

На старте третьего периода, таким образом оформивший в матче хет-трик, Хоффман увеличил преимущество «Флориды» (41-я), а хоккеисты «Тампы» предпринял отчаянные попытки отыграться, что частично им удалось после голов нападающих Стивена Стэкмоса (47-я при игре 4×4) и Мэтью Жозефа (56-я), однако на большее их не хватило.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский провел свой первый матч в составе нового клуба и выиграл в нем, отразив 32 из 35 бросков по его воротам.

Отметим, в следующем матче «Флорида» 9 октября примет у себя «Каролину», а «Тампа» сыграет с ней же 7 октября.