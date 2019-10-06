Киев, 6 октября, 2019, 07:53 — ИА Регнум. О желании в ближайшие полгода-год разработать законопроект, разрешающий эвтаназию на Украине, заявил депутат Рады от партии «Слуга народа» Гео Лерос. Так 5 октября депутат отреагировал на новость о женщине, страдающей раком, которая совершила суицид. Соответствующий пост Лерос написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Хуго Симберг. Сад смерти (фрагмент). 1896

«Друзья, я знаю некоторые из вас будут осуждать меня. Я хочу в ближайшие пол года/год внести законопроект о разрешении эвтаназии. Право неизлечимо больных прервать свою жизнь, должно быть их правом и возможностью, если они не готовы выносить свои страдания», — написал депутат.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве больная раком женщина совершила самоубийство. Отметим, в 2018 году заместитель исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины Александр Линчевский заявлял, что выделять деньги из бюджета для лечения онкобольных за границей бессмысленно, потому, что они и так умрут.

«В сухом остатке — 25% пациентов, собственно, умирают. То есть каждый четвертый лечится за рубежом неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы 0%», — заявлял Линчевский.