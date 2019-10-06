Нижний Тагил, Свердловская область, 6 октября, 2019, 07:08 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

По данным дорожной полиции, столкновение автомобилей «Тойота» и «ВАЗ-2110» произошло на проспекте Ленина днём 5 октября. Машина «Тойота», которой управляла женщина 1982 года рождения, столкнулась с двигавшейся попутно машиной «ВАЗ-2110», после чего иномарка выехала с дороги и врезалась в дерево.

Пострадали женщина-водитель, и двое детей, находившихся в «Тойоте»: мальчики двух и шести лет. Все они получили различные травмы (в том числе сотрясение мозга) и были госпитализированы.

Отметим, что женщина и находившиеся в машине мальчики были пристёгнуты и помещены в специальные детские устройства безопасности.