Израиль намерен подписать соглашение о ненападении с арабскими странами
Иерусалим, 6 октября, 2019, 07:04 — ИА Регнум. Заключить соглашение о ненападении предложил странам Персидского залива Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Об этом сообщает израильский телеканал Arutz 12.
После консультаций со спецпосланником президента США на Ближнем Востоке Джейсоном Гринблатом и коллегами из арабских стран, Исраэль Кац выдвинул проект соглашения о ненападении.
Проект договора преследует цели совместного сдерживания Ирана, борьбы с терроризмом, а также развитие экономических отношений между Израилем и арабскими странами.
Вместе с тем отмечается, что подписание такого договора крайне осложнено израильско-палестинским конфликтом.
Напомним, о стремлении наладить связи со странами Персидского заявил в прошлом году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Такое стремление активно поддерживается США в целях сдерживания Ирана.