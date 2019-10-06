Иерусалим, 6 октября, 2019, 07:04 — ИА Регнум. Заключить соглашение о ненападении предложил странам Персидского залива Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Об этом сообщает израильский телеканал Arutz 12.

Иван Шилов ИА REGNUM Израильский солдат

После консультаций со спецпосланником президента США на Ближнем Востоке Джейсоном Гринблатом и коллегами из арабских стран, Исраэль Кац выдвинул проект соглашения о ненападении.

Проект договора преследует цели совместного сдерживания Ирана, борьбы с терроризмом, а также развитие экономических отношений между Израилем и арабскими странами.

Вместе с тем отмечается, что подписание такого договора крайне осложнено израильско-палестинским конфликтом.

Напомним, о стремлении наладить связи со странами Персидского заявил в прошлом году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Такое стремление активно поддерживается США в целях сдерживания Ирана.