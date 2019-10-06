Харьков, Украина, 6 октября, 2019, 06:44 — ИА Регнум. Угрожавший взорвать гранату у дверей жилого дома мужчина был задержан в рамках полицейской операции «Гром», сообщает информационная служба украинского телеканала «1+1» со ссылкой на сообщение городской полиции.

(сс) Nushtaev Dmitriy Полиция Украины

Звонок на горячую линию полиции поступил вечером 5 октября. Об угрозе взрыва рядом с дверью ее дома правоохранителям сообщила женщина. К месту происшествия вместе с полицией выехали взрывотехники и следователи.

Задержанным оказался мужчина 43 лет. Откуда у мужчины граната, и что побудило его угрожать ее применением, выясняют правоохранители.