Киев, 6 октября, 2019, 06:22 — ИА Регнум. Украина обречена на поражение от России, если не разработает ассиметричные военные технологии. В частности, внедрение «орды дронов-убийц» может изменить баланс сил в войне с Россией, считает глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздух

«Асимметричным щитом» способным сдержать российскую агрессии и «адекватным подходом» к защите страны назвал Бадрак проект создания воздушного «москитного флота». По мнению исследователя, «орда роботов-киллеров» сможет укрепить воздушное пространство страны и «усилить наземные компоненты» обороны.

При этом эксперт раскритиковал строительство в 2019 году «украинской версии Як-130» (российский учебно-боевой самолет).

Напомним, «москитным флотом» называют флот кораблей, состоящий из большого количества скоростных катеров, которые должны противостоять большим военным кораблям. Украина закупает такие списанные катера в Польше, Франции и США.

Бывший министр обороны Юрий Ехануров ранее заявлял, что вместо настоящего перевооружения армии происходят незначительные переработки образцов военной техники, созданной в СССР.