Эдинбург, Великобритания, 6 октября, 2019, 06:45 — ИА Регнум. Шествие за независимость Шотландии собрало более 200 000 участников, 5 октября сообщило агентство Би-би-си.

Шотландцы

Марш в центре Эдинбурга был организован движением «Все под одним знаменем». Данные предоставили организаторы. Власти и полиция столицы Шотландии не сообщили информацию о количестве участников.

Манифестанты с флагами Шотландии, Ирландии и Англии под звуки национальной музыки и песен с волынками прошли по улицам города в килтах и маскарадных костюмах.

Участники шествия скандировали: «Чего мы хотим? Независимости!». Главный баннер был украшен надписью «Независимость сейчас».

До эдинбургского шествия такие демонстрации провели в Глазго, Абердине и Перте.

В 2018 году в таком же марше участвовали 100 000 человек.

Референдум по вопросу независимости Шотландии прошёл в 2014 году. Тогда против независимости от Великобритании выступили 55% населения Шотландии, хотя многие пытаются оспорить честность подсчёта голосов.