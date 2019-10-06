Вашингтон, 6 октября, 2019, 05:31 — ИА Регнум. Атомная подводная лодка USS Oregon SSN была спущена на воду и принята в состав ВМС США 5 октября в американском городе Гротон, штат Коннектикут, сообщает пресс-служба министерства обороны США.

(сс) U.S. Navy. Mass Communication Specialist 1st Class James KimberR Подводная лодка

Как стало известно, при спуске корабля на воду он был освящен водой из озера Кратер и вином из Орегона.

Напомним, Oregon — это подводная лодка класса Вирджиния с личным номером SSN 793. Она является третьим названым в честь государства судном. Первый, USS Oregon, был бригантиновым судном, купленным в 1841 и использовавшимся для нужд разведки вплоть до 1845 года. Второй Oregon (линкор) участвовал в испано-американском противостоянии при противодействии строительства Панамского канала. Третий корабаль Oregon оснащен 12-ю крылатыми ракетами Tomahawk.

В Гротоне расположена верфь компании Electric Boat Corporation, здесь производится около половины всех подлодок флота США.