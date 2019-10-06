Москва, 6 октября, 2019, 04:45 — ИА Регнум. О том, как отличить звонок сотрудника банка от звонка телефонного мошенника, рассказал 5 октября глава Сбербанка Герман Греф на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Телефонный мошенник

По словам банкира, сотрудник банка никогда не станет спрашивать у клиента его персональные данные, поскольку они у него и так имеются. Служащий может лишь уточнить некоторую информацию во время звонка в банк клиента. Так, сотрудник банка может попросить озвучить кодовое слово или уточнить данные паспорта и места жительства.

«Но если звонят вам — 100%, что это мошенник», — подчеркнул Греф. Особо внимательно глава Сбербанка попросил относиться к кодовому слову, паролю и обозначенному на обратной стороне карты CVV-коду.

Ранее стало известно о том, что произошла утечка данных Сбербанка: под угрозой оказались данные около 200 клиентов банка. По предварительным данным, виноват в утечке один из сотрудников Сбербанка, молодой человек задержан и уже дал признательные показания. Скомпрометированные карты были перевыпущены в течение двух дней.