Афины , 6 октября, 2019, 05:27 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео заявил в Афинах, что расследование разговора между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским является глупой игрой, пишет Reuters.

Цитата из к/ф «Шерлок младший». реж. Бастер Китон. 1924. США Игры в детективов

В ходе официального визита в Грецию, отвечая на вопросы журналистов, Помпео сказал, что подобные расследования бесполезны и не способствуют «процветанию демократий».

Госсекретарь США считает, что неверно делать акцент не на правильных, важных вещах, которые влияют на жизнь людей, вместо этого играя в какую-то глупую игру.

Недавно в США была начата процедура импичмента после того, как стало известно о предполагаемом давлении Трампа на Зеленского. В телефонном разговоре американский президент якобы заставлял украинского коллегу повлиять на расследование по делу Байдена в обмен на поддержку Украины со стороны Вашингтона.