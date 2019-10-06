Сан-Франциско, США, 6 октября, 2019, 03:45 — ИА Регнум. Забытая американская технология запуска ракеты с аэростата была переосмыслена и представлена в Сан-Франциско на конкурсе стартапов Disrupt Startup Battlefield. Об этом сообщает интернет-издание TechCrunch.

Воздушный шар

Запуск грузов до 33 кг на высоту 500 км обещает осуществить молодая компания Leo Aerospace. В основе проекта лежит военная технология запуска ракет в космос с аэростатов из 50-х годов прошлого века.

В прошлом такая технология запуска была отброшена в связи с необходимостью отправлять на орбиту грузы большой массы. Однако сегодня есть потребность в запуске спутников относительно малой массы.

Стартаперы обещают получить экономическую выгоду за счет сокращения затрат топлива так как запуск будет происходить на расстоянии 18 км от Земли.

Напомним, в сентябре заместитель руководителя NASA заявил о том, что высадка американцев на Луне в 2024 году может быть перенесена на более поздний срок.