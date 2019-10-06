Каракас, 6 октября, 2019, 03:37 — ИА Регнум. Мировая экономика в состоянии освободиться от доллара США и не быть в заложниках у империализма, заявил 5 октября журналистам президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

По словам Мадуро, «человечество рано или поздно возьмет курс на преодоление доллара и построит новую монетарную и финансовую систему», благодаря которой сможет освободиться от являющегося хозяином доллара империализма и не подвергаться его постоянному шантажу.

«Хватит санкций, хватит экономических войн, довольно уже Трампа!» — воскликнул президент Венесуэлы.

Напомним, в Каракас прибыл российский вице-премьер Юрий Борисов. Во время переговоров с венесуэльским лидером были достигнуты договоренности о намерениях разработать план сотрудничества в различных отраслях до 2030 года. Выступление Мадуро по итогам встречи опубликовано в Twitter-канале президента.