Вашингтон, 6 октября, 2019, 01:41 — ИА Регнум. Серию антироссийских высказываний о невозможности построения конструктивных отношений между США и РФ выдала бывший постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, передает 4 октября газета Newsday.

Никки Хейли

По мнению Хейли, Россия никогда не станет другом США, кроме того Вашингтон «никогда не сможет доверять» Москве. Оценивая роль России на международной арене, бывший представитель США в ООН заявила: «Они получают власть благодаря хаосу и расколу в других странах», — отметив при этом, что Москва приложила руку ко всему плохому в мире.

Вмешательство Москвы в выборы, якобы произошедшее во время кампании 2016 года, Хейли считает обычной мировой практикой: «Да, они вмешались в наши выборы. Мы знаем это, но мы видим, что другие страны также делают это».

Напомним, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли сменила на должности постпреда США в ООН Саманту Паэур и представляла Соединеннные Штаты в ООН с января 2017 по декабрь 2018 года.