Стокгольм, 6 октября, 2019, 01:43 — ИА Регнум. Двусторонние консультации между делегациями США и КНДР в Швеции были прерваны. Корейские дипломаты оказались разочарованы предложениями американцев, сообщает 5 октября шведская газета Dagens Nyheter.

Антон Привальский ИА Красная Весна Переговоры

Представитель МИД КНДР Ким Мён Гиль выразил разочарование позицией американских дипломатов, которые «ничего не принесли за стол переговоров» Теперь, по его словам, дело за США в вопросе возобновления диалога.

Делегация Соединённых Штатов приняла приглашение Швеции вернуться в Стокгольм через две недели для возобновления переговоров с корейскими дипломатами. Как отреагировала на данное предложение делегация КНДР, пока неизвестно.

Предварительная двусторонняя встреча между США и КНДР началась в пятницу в Стокгольме на острове Лидингё в конференц-зале Villa Elfvik Strand. В субботу проходили рабочие переговоры.