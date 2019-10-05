Москва, 6 октября, 2019, 01:22 — ИА Регнум. России и Китаю необходимо активнее включаться в диалог США и КНДР ради денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Северная Корея

Отбросить амбиции ради денуклеаризации Корейского полуострова призвал Франц Клинцевич.

«Не исключаю, что дело пойдет лучше, если к переговорам подключатся и другие страны, прежде всего, Россия и Китай, — отметил Клинцевич. — Денуклеаризация Корейского полуострова — задача поистине мирового значения, и по сравнению с ней чьи-то амбиции просто ничтожны».

Напомним, 5 сентября сообщалось о том, что на прошедших переговорах между представителями КНДР и США, северокорейская делегация прервала встречу и покинула ее.