Стокгольм, 6 октября, 2019, 01:18 — ИА Регнум. Дипломаты США в Стокгольме провели конструктивные консультации с коллегами из КНДР, однако высказывания корейских дипломатов не отражают духа встречи, говорится в заявлении по итогам прошедших в столице Швеции консультаций от 5 октября руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Глава пресс-службы Госдепа США утверждает, что мнение делегации КНДР по итогам встречи не отражает содержание и дух почти девятичасовых консультаций. Американские дипломаты, говорится в письменном заявлении, озвучили творческие идеи и «провели конструктивные консультации со своими коллегами из КНДР».

По словам Ортэгус, делегация США обсудила произошедшие со времени Сингапурского саммита США — КНДР события, обозначила необходимость более активного взаимодействия сторон. Также американские дипломаты заявили несколько инициатив, которые, по их мнению, позволят продвинуться в каждом из четырёх направлений сингапурского совместного заявления.

Ортэгус отметила, сто две державы не смогут избыть 70 лет последствий войны и вражды на Корейском полуострове «в течение одной субботы». Эти серьёзные вопросы, заметила она, которые требуют упорной работы обеих стран, причём у США есть стремление к этому.

Президент США и председатель Госсовета КНДР встречались три раза, последний — 30 в Пханмунджоме. Официальные переговоры президент США ДональдТрамп и Ким Чен Ын проводили дважды. Первая встреча прошла в 2018 году в Сингапуре, тогда был подписан совместный документ, КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации, в ответ США дали гарантии безопасности.

Вторые переговоры состоялись 27−28 февраля в Ханое. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, главы США и КНДР не достигли согласия и не стали заверять какие-либо протоколы о намерениях относительно дальнейших действий по примирению и решению проблемы Корейского полуострова.