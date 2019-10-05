Вильнюс, 6 октября, 2019, 00:53 — ИА Регнум. Оккупация Литвы российскими войсками за 36 часов невозможна. Об этом литовский президент Гитанас Науседа заявил в Нью-Йорке 3 октября в интервью CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут!

Предположения журналиста о возможном захвате страны российскими войсками за период в 36 часов литовский лидер назвал «слишком пессимистичными»: «У меня была эта дискуссия с нашими генералами, и они сказали мне, что невозможно оккупировать Литву через два дня, потому что, по их оценкам, это займет около трех-четырех недель».

За такой длительный срок, выразил надежду Науседа, Литве окажут помощь союзники по НАТО. «Придут и помогут», — выразил уверенность президент.

Кроме того, президент подчеркнул, что не намерен продолжать политику своей предшественницы Дали Грибаускайте: «Я предложил диалог, а не борьбу», — заявил президент Литвы.