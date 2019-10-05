Луганск, 6 октября, 2019, 00:42 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины осуществили обстрел в районе населенного пункта Логиново подконтрольного ЛНР. Об этом заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

Луганский информационный центр сообщает о совершенном обстреле из тяжелых артиллерийских установок района села Логинова.

«В 18:05 боевики 59-й бригады вооружённых формирований Украины из 120-мм миномёта и станкового противотанкового гранатомёта обстреляли район населённого пункта Логвиново», — сказал Осадчий.

В конце прошлой неделе в ДНР сообщалось, что силами ВСУ был осуществлен обстрел населенного пункта Александровка.

Напомним, 17 июлю участники контактной группы договорились о бессрочном перемирии начало которого стартовало 21 июля.