Вашингтон, 6 октября, 2019, 00:02 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «заискивал» перед главой России Владимиром Путиным в ходе их первого разговора по телефону, который состоялся в январе 2017 года, об этом 5 октября сообщает The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Как отмечает источник, Трамп называл главу российского государства «великим лидером и извинялся за то, что не позвонил ему раньше».

Издание отмечает, что данная информация поступила к ним от людей, присутствующих во время указанного разговора.

«Боже, мои помощники не информировали меня о том, что вы хотели поговорить со мной», — подчеркивает источник.

Напомним, с момента вступления Трампа в должность президента США, в его адрес начали сыпаться обвинения в том, что его победу во время предвыборной кампании организовали власти России.

Впрочем, доказательств в отношении данного утверждения приведено не было. Официальный Вашингтон, как и Москва, отвергли подобные заявлении, указав на их абсурдность.