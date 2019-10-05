Москва, 5 октября, 2019, 23:17 — ИА Регнум. В московском Музее музыки 10 октября начнет свою работу выставка «Красота и правда оперы: Мусоргский и Римский-Корсаков», посвященная 180-летию со дня рождения Модеста Мусоргского и 175-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова. Об этом 5 октября сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Mos.ru Фотография с выставки

Экспозиция предоставит гостям возможность увидеть более 200 экспонатов из фондов музея, которые будут тематически объединены по нескольким разделам: «Борис Годунов», «Хованщина», «Сорочинская ярмарка», «Женитьба» и «Саламбо».

Так, среди музейных предметов на экспозиции будут выставлены подлинная нотная рукопись оперы «Борис Годунов» Мусоргского, театральные афиши и архивные фотографии. Посетители смогут ознакомиться с эскизами декораций художников Кузьмы Петрова-Водкина, Константина Коровина и Федора Федоровского, театральными костюмами Федора Шаляпина и Ирины Архиповой, в которых оперные исполнители выходили на сцену.

Напомним, композитор Модест Мусоргский после своей кончины в 1881 году оставил значительное количество неоконченных произведений, многие из которых его друг Николай Римский-Корсаков отредактировал и завершил, например, оперы «Хованщина» и «Борис Годунов».