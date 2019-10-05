Варшава, 5 октября, 2019, 23:09 — ИА Регнум. Граждане Польши заставили жителя Украины съесть флаг «ОУН-УПА» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 5 октября сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские радикалы

Политик поделился историей о том, как несколько граждан Польши, обнаружив у автомобилиста из Украины красно-черный флажок, поставили его на колени и заставили его съесть.

«Сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять его в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — подчеркнул Журавко.

Бывший депутат отметил, что насилие в отношении поклонника преступной организации не применялось, однако он выполнил все требования польских граждан.

Напомним, после переворота 2014 года на Украине началась политика героизации преступных организаций, сотрудничавших в годы Великой Отечественной войны с немецкими нацистами.

Польша, как и Россия, серьезно пострадала от действий указанных преступников, поэтому многие ее граждане негативно относятся к указанным тенденциям в сегодняшней Украине.