Вашингтон, 5 октября, 2019, 22:52 — ИА Регнум. Министр энергетики США Рик Перри потребовал от президента Украины Владимира Зеленского включить в руководство «Нафтогаза» представителей своей страны, об этом 5 октября сообщает издание Politico со ссылкой на источник.

Gage Skidmore Рик Перри

Чиновник призвал главу Украины искоренить коррупцию в нефтегазовой компании страны, для этого предлагал кандидатов из Соединенных Штатов, которые помогут решить этот вопрос.

Информация, предоставленная источником изданию, приобретает особый смысл в контексте скандала с участием сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, обвиняемого в коррупции во время его членства в совете директоров компании Burisma Holding.

Однако информации о том, призывал ли Перри возобновить расследование против Хантера Байдена, не имеется.