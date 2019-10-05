Москва, 5 октября, 2019, 22:45 — ИА Регнум. Составы «Иволга 1.0», которые будут курсировать по Московским центральным диаметрам (МЦД), оснастят разъемами для зарядки гаджетов, что даст возможность одновременно заряжать свыше 12 тыс. устройств. Об этом 5 октября сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

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По словам начальника дирекции МЦД Департамента транспорта Москвы Андрея Акимова, в 24 подвижных составах «Иволга 1.0» будет установлено порядка 5 тыс. разъемов для зарядки гаджетов, а в 15 составах «Иволга 2.0.» каждое кресло будет оснащено USB-розеткой.

«Таким образом, в 39 поездах «Иволга» двух модификаций можно будет зарядить более 12 тысяч гаджетов одновременно», —сообщил начальник дирекции МЦД.

Напомним, для обслуживания первых двух диаметров, МЦД-1 и МЦД-2, с Тверского вагоностроительного завода поступило 24 поезда «Иволга 1.0», каждый из которых состоит из шести вагонов. В перспективе планируется передать еще 15 семивагонных поездов «Иволга 2.0». Внешний облик новых подвижных составов выполнен в стилистике городского транспорта Москвы.