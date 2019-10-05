Пермь, 5 октября, 2019, 22:17 — ИА Регнум. В Перми завершился второй день Всероссийского фестиваля-конкурса профессиональных театров «POST ФАКТ», об этом 5 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Исаков Антон Оригинал и копия

Третьим спектаклем, показанным в рамках конкурса, стала постановка пьесы Уильяма Шекспира «Зимняя сказка», созданная Театром юного зрителя имени Александра Брянцева из Санкт-Петербурга.

Также в течение дня зрители участвовали в работе специальной лаборатории, призванной «улучшить зрительские навыки» посетителей учреждения культуры. Кроме того, на площадке Пермского академического «Театра-Театра» были прочитаны лекции, посвященные современному танцу и работе композиторов, сочиняющих музыку для постановок.

Мнения зрителей относительно представленной работы разделились. Значительная часть, как это бывает в провинции, разразилась бурным восторгом по поводу спектакля, благодаря режиссера и актеров, создавших «настоящую сказку», однако были также и скептические отзывы.

«Это длится два с половиной часа и похоже на стилизацию, на пародию. Я понимаю, что, скорее всего, это не всерьез, скорее всего, это лубок. Но если здесь нет ничего кроме лубка, а я не вижу ничего кроме лубка, то зачем заниматься этой историей два с половиной часа?» — отметил один из зрителей во время обсуждения постановки (спектакль продолжался три часа, не считая антракта).

Напомним, Первый всероссийский фестиваль-конкурс «Post Факт» начался в Перми 4 октября и продлится до 8 октября. Мероприятие задумано с целью ознакомления поклонников театра с талантливыми постановками, не вошедшими в шорт-лист премии «Золотая маска», но представляющими значительную культурную ценность.