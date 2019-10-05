Москва, 5 октября, 2019, 22:14 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил учителей и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником работников сферы образования. Об этом 5 октября он написал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

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"Ваша работа требует не только большого профессионализма, но и особых душевных качеств. Вы даете ребенку знания, нравственные ориентиры, помогаете ему раскрыть таланты и найти свою дорогу в жизни», — говорится в сообщении.

Мэр подчеркнул, что Москва занимает лидирующие позиции в России и мире по качеству образования в школах, в том числе благодаря городским программам по оснащению школ новым оборудованием и поддержке талантливых учеников и учителей.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что по итогам IV Международной олимпиады мегаполисов, которая проходила в столице с 1 по 6 сентября 2019 года, Москва заняла первое место из 45 больших городов мира по качеству образования в школах.