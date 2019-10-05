Цхинвал, 5 октября, 2019, 20:56 — ИА Регнум. Офицеры управления министерства обороны Южной Осетии и Генерального штаба вооруженных сил республики прошли контрольную проверку по физической подготовке. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба оборонного министерства.

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Мероприятие было проведено отделом боевой подготовки. Офицеры сдали нормативы по бегу на три дистанции, подтягиваниям на перекладине, отжиманиям, упражнениям на пресс. Контрольные занятия по физической подготовке прошли накануне сдачи офицерами нормативов на подтверждение квалификации.

В пресс-службе министерства обороны республики отметили, что подобные занятия планируется проводить каждый месяц.