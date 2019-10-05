Абу-Даби, 5 октября, 2019, 20:51 — ИА Регнум. Учёные выяснили, что потеря зубов, вызванная разрушением зубной ткани, способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний даже в большей степени, чем ожирение, употребление алкоголя и курение. Об этом сообщает Eurekalert.

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Новые данные были представлены в презентации на американской конференции кардиологов на Ближнем Востоке, которая проводится совместно с X Конгрессом кардиологического общества Эмиратов с 3 по 5 октября в Дубае.

Учёные Исламского университета имама Мухаммеда Ибн Сауда проанализировали истории болезни 316 588 человек из США возрасте от 40 до 79 лет. Было установлено, что 28% пациентов, имевших сердечно-сосудистые заболевания, ранее потеряли один или несколько зубов из-за разрушения тканей пародонта.

Таким образом, потеря зубов является даже более сильным фактором, способствующим развитию сердечных заболеваний, чем ожирение, пожилой возраст, употребление алкоголя, курение и диабет.

По мнению исследователей, установленная связь между сердечными заболевания и воспалительными процессами в полости рта поможет в ранней диагностике и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний (гипертонии, стенокардии, инсульта), которые являются причиной смерти в развитых странах.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что, по данным исследований, употребление продуктов с высоким содержанием ненасыщенных жиров снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.