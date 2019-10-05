Тбилиси, 5 октября, 2019, 20:31 — ИА Регнум. Срок подачи заявления о сохранении гражданства Грузии продлен до 31 декабря 2020 года. Об этом 5 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

ИА REGNUM Грузия

По сообщению пресс-службы президента Грузии, Саломе Зурабишвили подписала поправки к закону «О гражданстве Грузии». Согласно изменениям, срок подачи заявления о сохранении гражданства Грузии продлен до 31 декабря 2020 года.

В соответствии с новыми правилами граждане Грузии, которые приобрели гражданство других стран, могут подать заявление о сохранении гражданства Грузии вплоть до 31 декабря 2020 года.