Москва, 5 октября, 2019, 20:35 — ИА Регнум. В Москве планируется строящиеся скоростные автомагистрали интегрировать в существующую дорожную сеть Московской агломерации. Об этом 5 октября сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Москва-24».

Mos.ru Строительство эстакады

По его словам, на данный момент в столице строится три хорды — Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная, а также Южная рокада. Их ввод позволит разгрузить улицы Москвы, особенно МКАД и Третье транспортное кольцо.

«По сути, построив эти магистрали, в срединной части города — между Третьим транспортным кольцом и МКАД появится новый дорожный каркас», — отметил глава Стройкомплекса.

Он подчеркнул, что новая дорожная сеть автомагистралей будет выходить на трассы Подмосковья и на дорогу, ведущую из столицы в Санкт-Петербург.

Напомним, раннее Хуснуллин сообщил, что строительство автомобильной эстакады, связывающей между собой московское Третье транспортное кольцо (ТТК) и Юго-Восточную хорду будет завершено в 2022 году.