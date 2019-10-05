Спрогнозирован сценарий ядерной войны в 2025 году
Вашингтон, 5 октября, 2019, 19:33 — ИА Регнум. К 2025 году Индия и Пакистан накопят от 400 до 500 единиц ядерного вооружения, в случае ядерной войны между двумя странами в течение недели погибнут от 50 до 125 млн человек, сообщает портал Ars Technica со ссылкой на исследование американских ученых.
Также отмечается, что ядерная война окажет сильное влияние на климат — в результате взрывов образуются углеродосодержащие аэрозоли, которые будут поглощать солнечный свет, и наступит глобальное похолодание. На откат к прежним температурам уйдут десятки лет, считают ученые.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил об угрозе ядерной войны его страны с Индией из-за ситуации в Кашмире.
«Когда страна, обладающая ядерным оружием, борется до конца, это будет иметь последствия далеко за её пределами», — отметил он.
Напомним, отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз обострились после прекращения Индией особого статуса Кашмира и введения комендантского часа и других ограничений в спорном регионе.
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