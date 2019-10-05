Вашингтон, 5 октября, 2019, 19:33 — ИА Регнум. К 2025 году Индия и Пакистан накопят от 400 до 500 единиц ядерного вооружения, в случае ядерной войны между двумя странами в течение недели погибнут от 50 до 125 млн человек, сообщает портал Ars Technica со ссылкой на исследование американских ученых.

The Official CTBTO Photostream Ядерная война

Также отмечается, что ядерная война окажет сильное влияние на климат — в результате взрывов образуются углеродосодержащие аэрозоли, которые будут поглощать солнечный свет, и наступит глобальное похолодание. На откат к прежним температурам уйдут десятки лет, считают ученые.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил об угрозе ядерной войны его страны с Индией из-за ситуации в Кашмире.

«Когда страна, обладающая ядерным оружием, борется до конца, это будет иметь последствия далеко за её пределами», — отметил он.

Напомним, отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз обострились после прекращения Индией особого статуса Кашмира и введения комендантского часа и других ограничений в спорном регионе.

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