Лондон, 5 октября, 2019, 19:21 — ИА Регнум. 5 октября на стадионе «Карроу Роуд» в Норидже между командами «Норвич Сити» и «Астон Вилла» был разыгран матч в рамках 8-го тура АПЛ 2019/20. Игра завершилась крупной победой «львов».

Twitter@NorwichCityFC Итоги матча

«Астон Вилла» набрала 8 очков и выбралась из зоны вылета на 14-е место. «Норвич Сити» с 6-ю баллами опустился на 18-ю позицию.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.91 и двумя отданными голевыми передачами стал голландский вингер Анвар Эль-Гази, нанесший 5 ударов, совершивший 2 успешных отбора и выигравший 1 верховую дуэль. Точность передач футболиста составила 70%.

Статистика матча («Норвич Сити"/"Астон Вилла»)

Удары 20/22

Удары в створ 5/12

Владение 53%/47%

Угловые 10/6

Нарушения 14/17

WhoScored 6.24/7.46

Стартовые составы на матч:

«Норвич Сити»: Макговерн, Эронз, Годфри, Льюис, Амаду, Ляйтнер, Кантуэлл, Буэндиа, Штиперман, Маклин, Пукки.

Запас: Байрэм, Робертс (↑ 76), Дрмич (↑ 84), (↑ 80), Ида, Фамево, Маир.

«Астон Вилла»: Хитон, Таргетт, Энгельс, Гильбер, Мингс, Макгинн, Накамба, Хурихан, Грилиш, Эль-Гази, Уэсли.

Запас: Тейлор, Луис (↑ 78), Стир, Конса (↑ 75), Хассан (↑ 64), Пелетейро, Дэвис.

Бригада арбитров: Эндрю Мэдли | Скотт Леджер |Дерек Итон | Даррен Бонд.

Желтые карточки: Пукки — 32, Макгинн — 42, Хурихан — 62.

Не забитые пенальти: Уэсли — 38.

Забитые мячи: Уэсли Мораеш (Анвар Эль-Гази) 14 — 0:1, Уэсли Мораеш (Конор Хурихан) 30 — 0:2, Джек Грилиш (Анвар Эль-Гази) 49 — 0:3, Конор Хурихан (Мэтт Таргетт) 61 — 0:4, Дуглас Луис (Уэсли Мораеш) 83 — 0:5, Йосип Дрмич 88 — 1:5.