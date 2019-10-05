Москва, 5 октября, 2019, 19:15 — ИА Регнум. Министр культуры России Владимир Мединский поздравил народного артиста РСФСР Александра Михайлова с 75-летним юбилеем. Текст поздравительного письма опубликован 5 октября на сайте ведомства.

Kodru Александр Михайлов

Министр подчеркнул, что благодаря своему незаурядному дарованию и профессионализму артисту «удалось воплотить десятки ярких и убедительных образов, раскрыв их с поразительной глубиной и тонким психологизмом».

«Вы являетесь народным артистом не только по званию, но и по большому успеху у зрителей, ведь ленты с вашим участием, такие как «Любовь и голуби», «Змеелов», «Очарованный странник», близки миллионам поклонников Вашего творчества», — говорится в сообщении.

Мединский также поблагодарил Михайлова за педагогический труд, деятельное участие в судьбе страны и активную гражданскую позицию.

Напомним, Александр Михайлов родился 5 октября 1944 года в Читинской области. В 1992 году получил звание народного артиста РСФСР, кроме этого является лауреатом Премии Ленинского комсомола (1981) и Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1983).

В 2014 году Михайлову присвоено звание народного артиста Приднестровской Молдавской Республики. В фильмографии артиста насчитывается более 75 ролей, среди которых роли в кинолентах «Одиноким предоставляется общежитие», «Есенин», «Поддубный». В театре актер сыграл более 50 ролей.