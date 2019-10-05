«Ливерпуль» одержал восьмую подряд победу в АПЛ над «Лестером»
Лондон, 5 октября, 2019, 19:04 — ИА Регнум. 5 октября в Ливерпуле на стадионе «Эйнфилд» между командами «Ливерпуль» и «Лестер Сити» был разыгран матч в рамках 8-го тура Английской Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась волевой победой «мерсисайдцев».
Победный гол Джеймса Милнера с пенальти в компенсированное время стал для футболиста вторым в сезоне.
Лучшим игроком матча с оценкой 7.86 стал лидер сборной Сенегала Садио Мане, забивший первый мяч хозяев, совершивший 4 отбора и 2 успешные обводки и нанесший 3 удара. Точность передач вингера составила 81%.
«Ливерпуль», одержав 8-ю победу подряд в этом сезоне АПЛ, набрал 24 очка и укрепился на первой позиции в турнирной таблице. «Лестер Сити» с 14-ю баллами расположился двумя строчками ниже.
Статистика матча («Ливерпуль"/"Лестер Сити»)
Удары 18/2
Удары в створ 8/1
Владение 57%/43%
Угловые 4/6
Нарушения 9/17
WhoScored 6.94/6.71
Стартовые составы на матч:
«Ливерпуль»: Адриан, ван Дейк, Ловрен, Трент, Робертсон, Фабиньо, Вейналдум, Милнер, Мане, Салах, Фирмино.
Запас: Кейта, Гомес, Хендерсон (↑ 78), Лаллана (↑ 90), Ориджи (↑ 78), Келлехэр, Эллиотт.
«Лестер Сити»: Шмейхель, Чилуэлл, Сеюнджю, Эванс, Перейра, Тилеманс, Ндиди, Прает, Мэддисон, Варди, Барнс.
Запас: Джастин, Морган, Грэй, Олдбрайтон (↑ 46), Уард, Перес (↑ 74), Чоудури (↑ 86).
Бригада арбитров: Крис Кавана | Даниэл Кук | Сиан Массей | Майк Дин.
Желтые карточки: Ндиди — 30, Фабиньо — 39, Сеюнджю — 53, Эванс — 69, Чоудури — 89.
Забитые мячи: Садио Мане (Джеймс Милнер) 40 — 1:0, Джеймс Мэддисон (Айозе Перес) 80 — 1:1, Джеймс Милнер (пенальти) 90 — 2:1.