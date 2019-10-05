Москва, 5 октября, 2019, 18:58 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский оказался в сложном положении после обещания главе Белого дома Дональду Трампу расследовать дело сына экс-госсекретаря США Джо Байдена.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Он (Зеленский) попал между молотом Демократической партии и наковальней Республиканской партии», — сказал Медведев в эфире программы «Вести в субботу».

По словам премьер-министра РФ, если глава Украины продолжит расследование, то демократы могут обвинить его во вмешательстве в выборы США, а если он заблокирует расследование, на него может обидеться администрация американского лидера, которой он «обещал содействие в прояснении тех или иных вопросов».

Напомним, политические противники Трампа утверждают, что он в процессе разговора склонял Зеленского инициировать расследование деятельности сына Байдена на Украине. Взамен Трамп посулил финансовую и военную поддержку.

Представитель Демократической партии Джозеф Байден считается самым перспективным конкурентом Трампа на будущих президентских выборах. По мнению оппонентов, президент США оказывал на Зеленского давление, дабы заручиться помощью в предстоящей президентской гонке.

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