Екатеринбург, 5 октября, 2019, 18:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге произошла очередная за последние два дня загадочная смерть. На детской площадке в районе улицы Восточная погибла женщина 1978 года рождения, сообщил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Полиция. Екатеринбург

Тело отправлено на вскрытие. Причины смерти выясняются. По предварительным данным, криминальных следов нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на детской площадке возле Педагогического университета нашли тело 21-летней девушки. По некоторым данным, она приехала из Челябинска и погибла так же, как и найденная на улице Восточной женщина.