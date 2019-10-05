Штат Калифорния, США, 5 октября, 2019, 19:00 — ИА Регнум. Учёные разработали систему информирования о необходимости приёма лекарств от туберкулёза, состоящую из сенсора, передающего устройства и приложения на смартфоне. Об этом 4 октября сообщает журнал PLOS Medicine.

Лекарства

Исследователи Университета Калифорнии в Сан-Диего обратили внимание на то, что появление устойчивых к лекарствам микобактерий-возбудителей туберкулёза вызвано несоблюдением времени приёма лекарств. Для решения проблемы они предложили «беспроводную терапию».

Она предполагает, что больной глотает специальный датчик, определяющий концентрацию лекарственного препарата. На теле пациента при этом пластырем крепится небольшое устройство размером с таблетку, которое через Bluetooth принимает сигналы от датчика и передаёт их на смартфон врача. Доктор в свою очередь в реальном времени отслеживает приём пациентом лекарств и указывает ему на необходимость принятия новой дозы препарата.

Ученые отметили, что доля пациентов, лечившихся по данной схеме и вовремя принимающих положенные противотуберкулёзные препараты изониазид и рифампицин, составила 93%. В то время как процент тех, кто не использовали данное устройство, но также вовремя принимали лекарства, составил всего 63%.

По мнению учёных, созданное устройство может спасти миллионы людей в регионах с высоким уровнем распространения туберкулёза и низкой доступности медицины: в Индии и Южной Африке.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в докладе Всемирной организации здравоохранения самым смертоносным инфекционным заболеванием в мире, опережая СПИД, назван туберкулёз.