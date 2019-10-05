Казань, 5 октября, 2019, 18:55 — ИА Регнум. 5 октября в Казани на стадионе «Казань Арена» между командами «Рубин» и «Тамбов» был разыгран матч в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги. Игра завершилась минимальной победой хозяев.

Rubin-kazan.ru «Рубин» и «Тамбов»

Гол Давиташвили на 32-й минуте стал первым для футболиста во взрослой карьере.

С оценкой 8.24 звание лучшего игрока матча заслужил 18-летний полузащитник сборной Грузии Зурико Давиташвили, забивший победный гол казанцев, нанесший 4 удара, совершивший 2 успешные обводки и выигравший 3 верховые дуэли. Точность передач футболиста составила 92%.

«Рубин» набрал 14 очков, выбрался из зоны вылета и поднялся на 10-е место. «Тамбов» с 8-ю баллами остался на последней позиции.

Статистика матча («Рубин"/"Тамбов»)

Удары 16/11

Удары в створ 5/5

Владение 60%/40%

Угловые 2/6

Нарушения 15/15

WhoScored 6.99/6.53

Стартовые составы на матч:

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Плиев, Денисов, Коновалов, Давиташвили, Могилевец, Подберезкин, Ташаев, Кьяртанссон.

Запас: Старфельт, Башкиров (↑ 61), Зуев, Марков (↑ 90), Кварацхелия (↑ 73), Коновалов, Микелтадзе, Макаров, Кипиани, Поярков, Сорокин, Закиров.

«Тамбов»: Шелия, Килин, Ойеволе, Грицаенко, Осипенко, Костюков, Мелкадзе, Чуперка, Карасев, Чернышов, Обухов.

Запас: Кулик (↑ 58), Мамтов (↑ 77), Муива, Аппаев (↑ 46), Усман, Хосонов, Часовских, Сугробов, Дворяшин.

Бригада арбитров: Алексей Еськов | Арам Петросян | Андрей Гурбанов | Павел Шадяханов.

Желтые карточки: Плиев — 4, Ойеволе — 31, Уремович — 61, Данченко — 68, Кьяртанссон — 77, Килин — 89, Дюпин — 90.

Забитые мячи: Игорь Коновалов 27 — 1:0, Зурико Давиташвили (Вячеслав Подберезкин) 32 — 2:0, Георгий Мелкадзе 54 — 2:1.